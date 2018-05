in foto: (Immagine di repertorio)

È stato individuato l'uomo che, lo scorso 6 aprile, sparò contro una transessuale in viale Fulvio Testi, a Milano, ferendola a una mano. Si tratta di un cliente della trans, un uomo di 81 anni con precedenti. Non è chiaro il movente del ferimento: secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'anziano aveva appena consumato un rapporto sessuale a pagamento con la transessuale, una brasiliana di 36 anni, nell'appartamento di quest'ultima. Dopo il rapporto l'81enne aveva riaccompagnato la trans sul marciapiede di viale Fulvio Testi in cui si prostituiva: poi però, l'uomo era salito in auto ed era ritornato dalla trans, sparandole da un finestrino.

La brasiliana era rimasta ferita a una mano ed era stata soccorsa dal 118: portata alla vicina clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, era stata sottoposta a un'operazione chirurgica riportando una prognosi di 60 giorni. La vittima era riuscita a fornire ai carabinieri una descrizione dell'auto dalla quale era stato sparato il proiettile: dalla vettura i militari dell'Arma sono risaliti all'81enne, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Restano diversi gli aspetti della vicenda da chiarire: l'arma utilizzata dall'81enne, una pistola calibro 7,65, non è per esempio ancora stata trovata. Dubbi anche sul movente del gesto: l'anziano, che non era un cliente abituale della trans, prima di andare via le avrebbe detto: "Non devi stare qui, domani ne avrai nuovamente".