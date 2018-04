in foto: (Immagine di repertorio)

Agguato a colpi di pistola ieri notte a Milano, in viale Fulvio Testi. Una transessuale brasiliana di 36 anni è rimasta ferita da un proiettile esploso da un'auto in corsa. La ferita è stata soccorsa da un passante, che ha visto la 36enne a terra: per fortuna la trans non è in pericolo di vita, essendo stata colpita a una mano. Trasportata alla vicina clinica Multimedica di Sesto San Giovanni da un'ambulanza del 118, la trans sarà adesso sottoposta a un'operazione chirurgica. Nel frattempo i carabinieri indagano sull'episodio, cercando di risalire alla persona che ha sparato. L'ipotesi di reato è di tentato omicidio e una delle piste battute dai militari dell'Arma è quella di un regolamento dei conti nell'ambito della prostituzione, anche se al momento tutte le ipotesi restano in campo.

La transessuale non ha saputo fornire indicazioni sull'aggressore

È stata la stessa transessuale, ascoltata dai carabinieri, a raccontare la dinamica di quanto accaduto, anche se non ha saputo fornire indicazioni precise sul suo aggressore. La 36enne ieri notte era ferma sul lungo viale che si trova a nord di Milano, dove si stava prostituendo. Poco dopo la mezzanotte un'auto ha rallentato la sua corsa in corrispondenza della 36enne: dalla vettura qualcuno, non è chiaro se lo stesso conducente o un passeggero, ha esploso un solo colpo di pistola all'indirizzo della trans. Subito dopo l'auto si è allontanata a tutta velocità, lasciando sull'asfalto la ferita e un bossolo.