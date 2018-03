Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, a Bollate, nella provincia di Milano: un 24enne della vicina Senago lotta tra la vita e la morte in ospedale. Stando a quanto si apprende il ragazzo stava percorrendo via Lombardia a bordo della sua motocicletta quando avrebbe impattato violentemente un'automobile, una Opel: il 24enne ha perso il controllo del mezzo, scivolando sull'asfalto e rimanendo incastrato sotto la vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Garbagnate Milanese, che si sono adoperati per liberare il corpo del ragazzo dal peso del veicolo.

Immediati anche i soccorsi sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza del Sos di Novate e un'eliambulanza del 118, che ha trasportato d'urgenza il 24enne all'ospedale Niguarda di Milano, dove il ragazzo è ora ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo del tragico incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Bollate, che hanno ascoltato la testimonianza del conducente dell'auto, illeso ma in forte stato di choc, ed effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, ancora poco chiara. Soltanto una settimana fa, lo scorso 19 marzo, Bollate era stata teatro di un altro incidente stradale, nel quale ha perso la vita un postino di 35 anni che, a bordo del suo scooter, è stato travolto da un'auto.