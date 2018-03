Grave incidente stradale questa mattina a Bollate, nell'hinterland di Milano. Un uomo di 35 anni, di professione postino, è stato travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo scooter. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 11 in via IV novembre. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, sul quale indagano i vigili urbani di Bollate. Sul posto l'Areu ha inviato un'automedica e due ambulanze. Su una di queste è stato caricato il dipendente delle Poste, trasportato d'urgenza all'ospedale di Niguarda: è ricoverato in codice rosso e le sue condizioni sono gravi. Il 35enne ha riportato un grave trauma cranico e diversi traumi in altre parti del corpo: la sua prognosi resta riservata. Illeso, invece, il conducente dell'auto, un 33enne: l'autista è stato ascoltato dalla polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Ieri altri due gravi incidenti a Milano

Continuano purtroppo a ripetersi con elevata frequenza i gravi incidenti sulle strade lombarde. Solo ieri nel capoluogo lombardo si sono verificati due episodi: in uno una donna di 50 anni ha perso la vita dopo essersi schiantata con la propria auto contro il muro esterno del Vodafone Village, in zona Bisceglie. In un altro incidente, avvenuto in via Console Marcello, un uomo e una donna a bordo di uno scooter sono finiti nel fosso di un cantiere dopo aver urtato un'auto parcheggiata. Nessuno dei due è in pericolo di vita, anche se le condizioni della donna sono serie.