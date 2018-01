Carmelo C., il maestro di karate accusato di aver fatto sesso con allieve minorenni per diversi anni, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari di Brescia. Comparirà in tribunale il 28 marzo, giorno in cui è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico. L'uomo, che si trova attualmente in carcere, ha scelto di essere processato con la formula del rito abbreviato che, in caso di condanna, prevede lo sconto di un terzo della pena. Sempre il 28 marzo è in programma l'udienza preliminare a carico di altri due adulti indagati nell'ambito della stessa inchiesta: avrebbero assistito o partecipato agli incontri sessuali tra il maestro di karate e le giovani allieve.

L'uomo era stato arrestato a ottobre dello scorso anno.

La vicenda per cui il 43enne di Lonato del Garda è stato arrestato era venuta alla luce a ottobre dello scorso anno, dopo la denuncia dei famigliari di un'ex allieva che sarebbe stata abusata dall'uomo. Accuse a cui poi si erano aggiunte quelle di altre presunte vittime dell'uomo. Il 43enne era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con le accuse di violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile, atti sessuali con minori e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo gli inquirenti il maestro di karate per ben dieci anni, dal 2008 al 2017, avrebbe costretto alcune giovanissime allieve a fare sesso con lui e anche con altri adulti. Tra le sue vittime ci sarebbe anche una ragazza che aveva appena 12 anni all'epoca delle violenze. Gli abusi sarebbero avvenuto proprio all'interno della palestra di Lonato del Garda di cui il 43enne è proprietario: tra i frequentatori della struttura, a quanto pare, era noto che l'uomo fosse attratto da ragazzine più giovani, che plagiava approfittando del suo ruolo di istruttore. Per gli inquirenti il 43enne, originario di Sant'Agata di Militello, in Sicilia, è "un soggetto dalla totale assenza di freni inibitori".