in foto: Il post condiviso dal sindaco di Lodi Sara Casanova

Arrivano le scuse della sindaca di Lodi, la leghista Sara Casanova, dopo un selfie pubblicato sui social che aveva suscitato molte polemiche. Nello scatto, apparso nei giorni scorsi sul profilo Instagram di un dipendente del Parco tecnologico padano (una struttura di ricerca della città dove si processano i tamponi effettuati sui presunti malati di Covid-19), comparivano oltre alla sindaca altre persone, tra cui la figlia e il compagno della Casanova, Claudio Bariselli, segretario provinciale leghista e tecnico del Ptp, e sindaco di Marudo. A far indignare molti cittadini e utenti dei social network era stato il fatto che molte delle persone presenti non indossassero la mascherina, e che fossero a una distanza di sicurezza tra loro inferiore a un metro. Un assembramento, di fatto, avvenuto durante un brindisi, un momento di festa che non era piaciuto a chi è a casa, magari da solo e senza la possibilità di andare a trovare i suoi cari.

La sindaca: Pronta a pagare la sanzione amministrativa

Sull'episodio erano arrivare le puntualizzazioni e le scuse di Andrea di Lemma, direttore del Ptp: "Probabilmente, nel momento in cui è stata scattata la foto, possiamo aver anche sbagliato qualcosa per quanto riguarda il distanziamento e i dpi, e ce ne scusiamo, ma può essere più che comprensibile vista la stanchezza". Ieri sono arrivate anche le scuse del sindaco: "Nelle ultime ore ha suscitato polemiche la foto che ho scattato nella mensa del Parco Tecnologico Padano durante una giornata di lavoro in cui sono passata a salutare e ringraziare i dipendenti – che erano in pausa pranzo e non certo a fare festa – per lo straordinario impegno profuso in questi giorni al servizio dei cittadini – ha scritto la Casanova sul proprio profilo Facebook -. Mia figlia era con me, perché anche il papà stava lavorando, e lo stesso vale per le bambine del direttore del Pto che doveva accudirle, alternandosi alla compagna, impiegata nell'attività del laboratorio. Esclusivamente nel momento dello scatto le misure di distanziamento e utilizzo delle mascherine purtroppo non sono state rispettate e per questa mancanza mi scuso con i cittadini", ha scritto la sindaca, che ha poi detto di aver lei stessa informato il comandante della polizia locale dell'accaduto e di essere "pronta a pagare la sanzione amministrativa che eventualmente conseguirà a questa procedura, assumendomi ogni responsabilità". Le scuse non sono però bastate a molti cittadini, che nei commenti hanno continuato a criticare l'operato della sindaca, che negli scorsi giorni è stata bersagliata anche da esponenti politici del Pd e del M5s.