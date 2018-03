Secondo giorno consecutivo con la neve a Milano. Nella mattinata di oggi, venerdì 2 marzo, altri fiocchi, più grossi di quelli di ieri, hanno iniziato a cadere sulla città già imbiancata per la nevicata di ieri. Secondo le previsioni meteo è iniziata la fase più critica della perturbazione nota come "Big snow": la nevicata potrebbe proseguire fino alle 16 e creare altri accumuli più consistenti di quelli di ieri, compresi tra i tre e i sei centimetri. Il Comune di Milano ha concluso alle 8 di questa mattina la nuova salatura delle strade: impegnati 172 automezzi e circa 600 operatori dell'Amsa. Negli incroci e nei punti più sensibili per la viabilità restano potenziate le pattuglie della polizia locale. Continuano a non esserci disagi sul fronte del trasporto pubblico locale: metro e mezzi di superficie (tram e autobus) continuano a funzionare regolarmente. Atm ha informato che il livello di attenzione resta alto su tutti gli impianti per evitare interruzioni al servizio: continuano inoltre le operazioni di salatura degli ingressi alle stazioni della metropolitana.

I disagi sono invece decisamente più marcati per chi si deve spostare fuori città: il tratto della A1 tra il bivio per la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Sasso Marconi, in provincia di Bologna, è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa del fenomeno della pioggia gelata. Problemi anche per chi si sposta con i treni: Trenitalia ha sospeso la circolazione sulla linea Genova-Milano a causa "del ghiaccio sulle linee di alimentazione elettrica dei treni", come ha riferito Rete ferroviaria italiana.

Disponibili centinaia di posti per i senzatetto.

Il Centro operativo comunale rimarrà attivo anche oggi. Palazzo marino ha rinnovato l’invito ai proprietari di immobili privati affinché provvedano come d'obbligo alla salatura delle rampe dei box e dei marciapiedi prospicienti. Resta alta l'attenzione anche per quanto riguarda i senza fissa dimora: nelle 23 strutture comunali restano a disposizione alcune centinaia di posti. Per segnalare la presenza di senzatetto in difficoltà si possono contattare i numeri: 02.884.47645–646-647–648–649, mentre per emergenze è possibile contattare la centrale della polizia locale allo 02.0208 o la centrale della protezione civile comunale allo 02.88465000 (oppure 01 e 02 finali), attive 24 ore su 24.