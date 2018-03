È toccato a Milano, questa mattina – come preannunciato abbondantemente nei giorni scorsi – svegliarsi sotto la neve: come è accaduto nei giorni scorsi a Roma e Napoli, anche il capoluogo lombardo questa mattina si è trovato a fare i conti con una coltre di neve – non più alta di 5 centimetri, ad ogni modo – che ha ricoperto le strade. Palazzo Marino, dopo un vertice ieri con gli Enti preposti, ha già attivato le misure necessarie per ridurre i disagi, con 172 mezzi spargisale dell'Amsa che sono entrati in azione. Anche l'Atm, l'azienda del trasporto pubblico di Milano, si è attivata in tempo, contenendo in questa maniera i disagi: dalla mattina la circolazione risulta regolare lungo le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie.

Neve in Lombardia: disagi sui convogli Trenord.

La stessa cosa, purtroppo, non si può dire per i convogli ferroviari Trenord. Già da ieri, infatti, Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha annunciato una riduzione dell'offerta del 30 percento a causa della neve e delle gelate previste nella notte e in mattinata, in tutta la Lombardia. A questo link è possibile vedere i treni soppressi o le direttrici sulle quali il servizio è stato ridotto. Sulle pagine ufficiali di Trenord e sull'app, con il passare dei minuti, verranno annunciati tutti i treni soppressi e quelli che faranno registrare dei ritardi.