Nel cellulare ci sono le sue ultime foto, tra cui quella di Dante, il suo fidato cane che è stato trovato mentre vagava da solo. Di Mattia Mingarelli però non c'è ancora nessuna traccia: il 30enne agente di commercio originario di Albavilla, nel Comasco, è scomparso da venerdì scorso mentre si trovava a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, e da allora sembra essere sparito nel nulla. Ieri il procuratore capo della Repubblica di Sondrio Claudio Gittardi e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Emanuele de Ciuceis, hanno fatto il punto sulle indagini: al momento c'è un fascicolo aperto per scomparsa di persona ma non si esclude alcuna pista. Due, però, sono ritenute poco probabili: quella di un allontanamento volontario e quella di un gesto disperato, dal momento che non c'è nulla che lascerebbe pensare una cosa simile.

Le ultime foto al suo cane, poi più nulla

Di Mattia sono state trovate l'auto, parcheggiata poco distante dalla baita che l'uomo – la cui famiglia è solita trascorrere le vacanze a Valmalenco – aveva affittato per il Ponte dell'Immacolata e il telefonino, consegnato agli inquirenti dal gestore di un rifugio poco distante dalla baita. Il rifugio e la baita sono stati posti sotto sigilli per consentire ai carabinieri della scientifica di effettuare i rilievi, alla ricerca di tracce del trentenne. Il gestore del rifugio sarebbe l'ultima persona ad aver visto Mattia: l'agente di commercio, stando a quanto ricostruito finora, dopo essere arrivato in mattinata assieme al cane Dante in località Barchi, sopra Chiesa in Valmalenco, avrebbe mangiato in un rifugio della zona, non quello vicino alla sua baita, e si sarebbe poi allontanato col cane per una passeggiata dando appuntamento ai ristoratori per la sera. Le ultime foto del trentenne ritraggono il suo fidato Dante sulla neve e risalgono al primo pomeriggio di venerdì. Poi però il giovane è scomparso: il suo cane è invece tornato nei pressi della baita, dove è stato notato la sera di venerdì mentre girava da solo. Una delle ipotesi degli inquirenti è che il ragazzo possa essere rimasto vittima di un incidente in montagna: anche se è strano che, dopo sei giorni, Mattia non sia ancora stato ritrovato.