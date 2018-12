in foto: Mattia Mingarelli

Un ragazzo di 30 anni, Mattia Mingarelli, è scomparso da venerdì 7 dicembre a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Il giovane, di professione agente di commercio, è originario di Como. Aveva affittato una casa a Chiesa in Valmalenco e venerdì è uscito per una passeggiata. Da allora, però, di lui si sono perse le tracce. Sabato 8 dicembre i soccorritori allertati dopo la sua scomparsa hanno trovato l'auto del ragazzo: di Mattia però ancora nessuna notizia. Le ricerche, condotte dal Soccorso alpino e dalla guardia di finanza, sono andate avanti per giorni e sono state interrotte temporaneamente la scorsa notte: riprenderanno questa mattina. Per trovare Mattia sono impiegati anche i cani molecolari, che al momento però non avrebbero fiutato alcuna pista. Si teme che Mattia possa essere finito in una zona impervia e possa essersi perso o essere rimasto bloccato: la speranza di tutti gli amici che stanno diffondendo appelli sui social network è che Mattia possa essere trovato sano e salvo.