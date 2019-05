in foto: (Foto di repertorio)

Due incidenti mortali nel giro di pochi minuti in Lombardia, a pochi chilometri di distanza. Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essersi schiantato con il suo scooter contro un trattore. La dinamica dell'incidente, avvenuto pochi minuti dopo le 13 a Pavone Del Mella, in provincia di Brescia, è ancora in corso di accertamento: sembra comunque che i due veicoli si siano scontrati frontalmente, per cause da determinare. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul luogo dello schianto, lungo la strada provinciale 11, tre mezzi di soccorso, incluso un elicottero decollato da Brescia. Per il ragazzo alla guida dello scooter, però, non c'era ormai più niente da fare: è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Stando a quanto riporta l'Areu non ci sarebbero altre persone coinvolte nell'incidente, sulla cui dinamica indagano gli agenti della polizia stradale di Brescia.

Negli stessi minuti un altro incidente mortale sull'autostrada Brebemi

Negli stessi minuti in cui il 27enne perdeva la vita a Pavone del Mella, a pochi chilometri di distanza si verificava un altro incidente mortale. È accaduto sull'Autostrada A35 Brebemi nel tratto compreso tra Bariano e Caravaggio (Bergamo), in direzione Milano. Anche in questo caso non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che avrebbe visto coinvolto un mezzo pesante. A perdere la vita è stato un uomo di 59 anni, la cui identità non è stata resa nota. Inutili, anche in questo caso, i soccorsi: all'arrivo dei paramedici l'uomo era già morto.