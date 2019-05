in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 59 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto sull'Autostrada A35 Brebemi (che collega Brescia, Bergamo e Milano). Lo schianto, su cui ancora sono disponibili poche informazioni e la cui dinamica è in corso di accertamento, è avvenuto pochi minuti dopo le 13 nel tratto compreso tra Bariano e Caravaggio, nel Bergamasco, e ha visto coinvolto un mezzo pesante. Due le persone che sono state soccorse dal personale inviato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuto a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Si tratta di due uomini di 59 e 43 anni. Per il primo, la cui identità non è ancora stata resa nota, non c'è stato nulla da fare: all'arrivo dei soccorritori era già morto e il personale paramedico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. È invece rimasto ferito solo lievemente il 43enne, trasportato in ambulanza in codice verde all'ospedale di Romano di Lombardia.

Rallentamenti sulla Brebemi a Caravaggio in direzione Milano

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, cui spetterà chiarire la dinamica dello schianto e individuare eventuali responsabilità. L'episodio ha avuto delle ripercussioni sul traffico: l'account Twitter Luceverde Milano informa che sulla Brebemi il traffico è rallentato all'altezza di Caravaggio, in direzione Milano.