Non ce l'ha fatta Nicolò Galbiati, il 19enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 38 nel territorio di Gaggiano lo scorso 28 dicembre: il giovane era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Rozzano dove è morto ieri. Soccorso in arresto cardiocircolatorio dal personale medico giunto sul luogo dell'incidente, era stato rianimato sul posto e poi portato in nosocomio. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e purtroppo dopo due giorni di agonia il 19enne è morto in ospedale.

Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente

Nel violento schianto avvenuto nel pomeriggio di sabato tra tre auto erano rimaste ferite altre tre persone, tra le quali un ragazzo di 17 anni che era stato portato in elicottero al Niguarda di Milano con un importante politrauma, un uomo di 69 anni, alla guida di una delle vetture coinvolte, rimasto leggermente contuso e una donna di 62 anni seduta accanto a lui, che ha riportato traumi al torace, al bacino e agli arti, trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo. Sulla dinamica dell'incidente indagano senza sosta gli agenti della polizia locale di Gaggiano che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, sul quale sono tornati per cercare di capire cosa sia accaduto.

Due ragazze di 19 e 17 anni ferite in un incidente a Esine

Ieri un'altra giovane ragazza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 29 dicembre, a Esine, in provincia di Brescia dove due auto si sono scontrate frontalmente tra loro mentre percorrevano la strada statale 42. Tre le persone rimaste ferite: si tratta di un uomo di 48 anni, che guidava una delle due auto, e di due ragazze di 19 e 17 anni, a bordo dell'altra vettura. Due dei feriti hanno riportato conseguenze più lievi: si tratta del 48enne e della 19enne, soccorsi in codice verde e giallo e trasportati agli Spedali Civili di Brescia e all'ospedale di Esine. La terza ragazza, la 17enne, ha invece riportato serie conseguenze: è stata soccorsa in codice rosso e trasportata anche lei agli Spedali Civili, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le fratture riportate nello scontro. I medici si sono riservati la prognosi.