in foto: immagine di repertorio

Un grave incidente stradale a Gaggiano, nel Milanese, ha visto coinvolte quattro persone, tra cui due ragazzi di 17 e 19 anni rimasti gravemente feriti. Due veicoli si sono scontrati alle 14.30 di oggi, sabato 28 dicembre, sulla strada provinciale 38 per cause ancora da accertare. Un'auto è finita in un fosso. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze, oltre a un'automedica e un mezzo dell'elisoccorso di Brescia.

Grave incidente stradale a Gaggiano: coinvolte quattro persone, 19enne in fin di vita

Il ferito più grave è un ragazzo di 19 anni, che all'arrivo dei soccorritori era in arresto cardiocircolatorio da trauma. Rianimato sul posto per quindici minuti, si è ripreso ed è stato trasportato all'ospedale di Rozzano. Il 17enne è stato trasportato in elicottero al Niguarda in codice rosso. Ferito anche un uomo di 69 anni, conducente della seconda auto, che ha riportato diverse contusioni ed è stato trasferito in codice verde al San Paolo. Più grave la donna di 62 anni seduta accanto a lui, che ha riportato traumi al torace, al bacino e agli arti, trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo.

Allertati carabinieri e vigili del fuoco

Allertati anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada e aiutare ad estrarre i feriti dalle lamiere. I militari hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dello scontro e le responsabilità dei conducenti. Il traffico è bloccato in tutta la zona.