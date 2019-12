in foto: L’incidente a Esine (Foto: Vigili del fuoco)

Potrebbe esserci il ghiaccio sull'asfalto all'origine del grave incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri, domenica 29 dicembre, a Esine, in provincia di Brescia. Due auto si sono scontrate frontalmente tra loro mentre percorrevano la strada statale 42. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 21.20. Tre le persone rimaste ferite: si tratta di un uomo di 48 anni, che guidava una delle due auto, e di due ragazze di 19 e 17 anni, a bordo dell'altra vettura. Due dei feriti hanno riportato conseguenze più lievi: si tratta del 48enne e della 19enne, soccorsi in codice verde e giallo e trasportati agli Spedali Civili di Brescia e all'ospedale di Esine. La terza ragazza, la 17enne, ha invece riportato serie conseguenze: è stata soccorsa in codice rosso e trasportata anche lei agli Spedali Civili, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre le fratture riportate nello scontro. I medici si sono riservati la prognosi.

Tutti i feriti sono rimasti incastrati tra le lamiere

L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento: tutti i feriti sono rimasti incastrati tra le lamiere e per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Successivamente i tre malcapitati sono stati affidati alle cure dei soccorritori del 118: sul posto erano presenti tre ambulanze e un'automedica. Spetterà ai carabinieri di Breno cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente: sembra che una delle due auto abbia perso aderenza a causa dell'asfalto ghiacciato, invadendo la corsia opposta proprio nel momento in cui transitava l'altra vettura. L'impatto sarebbe stato inevitabile: la strada è rimasta chiusa per due ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.