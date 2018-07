in foto: (Repertorio)

Macabro ritrovamento questa mattina in un campo a Milano. Uno scheletro umano è stato ritrovato nei pressi di via Campazzino, tra Vigentino e Chiesa Rossa, alla periferia sud di Milano. A trovare le ossa sono state alcune persone, che hanno subito chiamato la polizia. Impossibile, a un primo esame, capire se lo scheletro appartenesse a un uomo o a una donna, considerate le avanzate condizioni di decomposizione. Un particolare però potrebbe indirizzare le indagini della questura milanese: lo scheletro, infatti, è stato trovato sotto a un traliccio dell'energia elettrica con una corda attaccata. Probabile dunque che la persona a cui appartiene lo scheletro si sia suicidata ormai molto tempo fa. Adesso i resti umani sono stati affidati all'Autorità giudiziaria, che deciderà se disporre ulteriori esami per cercare di individuare l'identità della persona cui appartengono le ossa. Il caso richiama alla memoria quanto avvenuto non molto tempo fa in un deposito abbandonato nei pressi della stazione Centrale di Milano: a metà aprile un senzatetto trovò nel locale uno scheletro umano con dei documenti vicino. Non si sa se le due cose siano legate tra loro: dalle ossa era stato impossibile risalire all'identità della persona a cui appartengono, mentre i documenti sono di un uomo scomparso nel 1991.