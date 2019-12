in foto: Sardine in piazza Duomo (Foto di David Gentili)

Ancora prima del via ufficiale, in programma alle 17, il primo raduno delle "Sardine" a Milano si è già spostato da piazza dei Mercanti alla più capiente piazza Duomo "viste le previsioni numeriche", come hanno comunicato poco tempo prima dell'inizio gli organizzatori. "Dopo rapida consultazione con le forze dell’ordine l’appuntamento è spostato in piazza Duomo lato sinistro guardando il Duomo. Veniteci che le sardine nell’acqua sono nel loro elemento", avevano scritto i "capi" del movimento nato a Bologna in risposta a una manifestazione di Matteo Salvini e poi diffusosi in breve tempo in tutta Italia. I milanesi (e non solo) non si sono fatti pregare: in tanti, già prima delle 17, hanno affollato la piazza simbolo della città nonostante la pioggia. Molti gli ombrelli aperti in Duomo, un colpo d'occhio notevole che ricorda quello per il presidio di solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre dello scorso 11 novembre, anch'esso molto partecipato e sotto la pioggia.

in foto: Le sardine in piazza Duomo a Milano (Foto Simone Gorla/Fanpage.it)

Prevista la partecipazione di Saviano e Vanoni

Per il "popolo delle sardine", munito di appositi cartelloni raffiguranti il pesce ormai più famoso d'Italia, si preannuncia un'altra manifestazione di successo, dopo quelle di ieri che si sono svolte a Firenze (30mila le persone stimate) e a Napoli (circa diecimila le sardine in piazza Dante). A Milano l'obiettivo fissato alla vigilia era di 15mila presenze. La pioggia potrebbe aver scoraggiato qualcuno, ma chissà che nonostante le condizioni climatiche avverse la volontà di scendere in piazza per manifestare la volontà di cambiamento e di discontinuità con un tipo di politica impersonificata dal leader della Lega Salvini alla fine prevalga: al raduno delle sardine milanesi sono stati annunciati anche Roberto Saviano e Ornella Vanoni, mentre il sindaco Beppe Sala non ci sarà.