Due giorni fa, lunedì 26 agosto, era caduto dal tetto del capannone dell'azienda di famiglia mentre verificava i danni provocati dal maltempo. Questa mattina Dario Nolli, imprenditore 67enne di Carpenedolo, in provincia di Brescia, è morto dopo aver lottato per 48 ore su un letto d'ospedale. Il 67enne era ricoverato al Civile dal giorno della caduta: era arrivato in elicottero, in condizioni disperate. In mattinata i medici ne hanno dichiarato il decesso. Fatale all'imprenditore 67enne, che gestiva l'omonima azienda di famiglia, sarebbe stata una lastra di plexiglass sul tetto che ha ceduto sotto il suo peso. Dario Nolli lunedì, alla riapertura della sua ditta dopo le vacanze estive, aveva voluto personalmente controllare lo stato del tetto del capannone in via Achille Pozzi: nelle scorse settimane infatti il Bresciano era stato sferzato da diverse ondate di maltempo e l'imprenditore voleva sincerarsi delle condizioni della copertura. Forse proprio una lastra danneggiata dal maltempo è stata la causa della rovinosa caduta da cui non si è più ripreso.

Si aggrava il bilancio dei morti sul lavoro in Lombardia

Si aggrava il bilancio degli incidenti mortali sul lavoro in Lombardia: dall'inizio dell'anno sono oltre 80 i morti e quasi ogni giorno si verificano nuovi casi. Proprio nella giornata di oggi, mentre i medici al Civile dichiaravano morto il 67enne Nolli, un altro lavoratore perdeva la vita a qualche chilometro di distanza, peraltro in una circostanza simile: si tratta di un operaio di 45 anni di Madignano, in provincia di Cremona, morto anche lui a causa di una caduta dal tetto di un capannone industriale sul quale stava lavorando.