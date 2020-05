Il Comune di Milano stanzierà due milioni di euro per allargare la platea delle famiglie beneficiarie del buono spesa. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala nel quotidiano messaggio per fare il punto sull'emergenza, sanitaria ed economica, legata al Coronavirus. Domani, tramite una delibera in giunta, Sala stanzierà altri fondi per portare da 15mila e 20mila le famiglie, in difficoltà economica, che potranno usufruire dei buoni spesa previsti inizialmente da una delibera della Protezione civile. Nel capoluogo lombardo le richieste pervenute sono state circa 36mila, e non tutte dunque hanno ricevuto l'aiuto sperato.

Bando contributo affitti aperto fino al 20 maggio

Ciò che Palazzo Marino sta facendo per i cittadini più bisognosi "non sarà mai sufficiente", ha premesso il sindaco, "ma stiamo mettendo tutte le nostre ormai scarse risorse". Tra le azioni portate avanti dal Comune Sala ha ricordato anche il pacco alimenti che ogni settimana viene portato dai volontari a circa cinquemila famiglie e il contributo affitti: è l'azione "più insufficiente – ha detto Sala – ma di più non possiamo fare, perché su questo non ci sono sostegni del governo". Il bando per un contributo fino a 1500 euro a famiglia, per duemila nuclei famigliari, resterà aperto fino al 20 maggio.

L'appello ai ciclisti: Le regole sono regole

Gli altri due punti affrontati dal sindaco riguardano bar e ristoranti e gli incentivi per la mobilità sostenibile. Nel primo caso Sala ha ricordato che, come annunciato dal ministro dei Beni culturali Franceschini, i titolari dei locali potranno chiedere spazi all'aperto antistanti a bar e ristoranti senza vincoli alla Soprintendenza e senza pagare tasse. Inoltre i comuni, tramite l'Anci (Associazione nazionale dei comuni d'Italia), stanno chiedendo contributi al governo per esentare bar e ristoranti dal pagamento delle tasse su rifiuti e occupazione suolo per il periodo in cui sono stati chiusi. Sul fronte della mobilità Sala ha ricordato che il governo, tramite la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, dovrebbe inserire nel prossimo decreto un bonus fino a un massimo di 500 euro per l'acquisto di bici e monopattini, normali o elettrici. "Il decreto dovrebbe essere retroattivo al 4 maggio, vi terrò informati", ha detto il sindaco, che ha poi rivolto un invito ai ciclisti: "Io sto dalla vostra parte, ma le regole sono regole. Col rosso non si passa, in contromano non si va".