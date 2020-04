A Milano sono state presentate 35.869 domande per chiedere i buoni per la spesa alimentare messi a disposizione dal Comune per l'emergenza coronavirus. Lo ha reso noto l'assessorato alle Politiche sociali dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, alle 13 di oggi, mercoledì 15 aprile. Nel dettaglio, 29.932 domande sono state compilate attraverso la piattaforma online e 5.937 attraverso il centralino 020202.

Coronavirus, a Milano presentate quasi 36mila domande per i buoni spesa

Conclusa la fase di presentazione delle domande l'amministrazione comunale provvederà alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso e compilerà la graduatoria. L’importo complessivo delle risorse è di 5 milioni 848mila euro. A fronte di questo budget, e considerando anche le altre iniziative messe in campo, le stime anticipate a Fanpage.it dall'assessore Gabriele Rabaiotti erano di circa 20mila famiglie coinvolte nel piano di aiuti alimentari per le famiglie fragili. Palazzo Marino ha spiegato che, nel caso venissero resi disponibili ulteriori finanziamenti, i termini potranno venire riaperti.

Importo fino a 350 euro al mese per le famiglie numerose

Quanto riceverà ogni famiglia? Gli importi dei buoni, validi per due mesi, ammontano a 150 euro al mese per una famiglia fino a tre componenti e 350 euro al mese per le famiglie con più di tre componenti. All’atto della compilazione della domanda i potenziali beneficiari hanno scelto la modalità con cui ricevere il contributo tra le due disponibili: la carta prepagata con la piattaforma Soldo, fruibile nel circuito Mastercard (in questo caso, una volta compilata la graduatoria, i beneficiari del contributo verranno contattati dagli uffici comunali per la consegna della carta); l'applicazione su smartphone Satispay: in questo caso il beneficiario potrà spendere il buono negli oltre 300 punti vendita alimentari, supermercati e piccoli esercenti, che aderiscono al circuito, il cui elenco verrà pubblicato sul sito del Comune, oltre ad essere visibile sulla stessa app.