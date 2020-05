Ritrovato nel Ticino il cadavere di Antonio Carini: sette mesi fa il tragico incidente in barca

È stato ritrovato dopo sette mesi nelle acque del fiume Ticino il 48enne Antonio Carini disperso dallo scorso 27 ottobre in seguito a un incidente in barca. Un pescatore aveva avvistato un cadavere in acqua due settimane fa, l’esame del Dna ha confermato che si tratta del vigevanese di cui si erano perse le tracce dopo l’incidente.