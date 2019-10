in foto: I vigili del fuoco intervenuti sul posto

Continuano le ricerche dell'uomo che da ieri pomeriggio risulta disperso nelle acque del Ticino, nel tratto vicino a Vigevano, in provincia di Pavia. Il 48enne era in barca con un secondo uomo, un 39enne, quando l'imbarcazione si è ribaltata per motivi ancora sconosciuti. Mentre il più giovane dei due è riuscito a mettersi in salvo, il secondo invece non è riuscito a raggiungere la sponda più vicina del fiume. L'allarme è scattato intorno alle 18 di ieri, domenica 27 ottobre, quando un'imbarcazione di passaggio sulla sponda vigevanese del Ticino ha notato le richieste d'aiuto del 39enne che tentava di raggiungere la riva. Dopo aver soccorso l'uomo riuscendolo a portare in salvo, l'imbarcazione si è diretta verso l'ormeggio di Lanca Ayala: qui è stato lanciato l'allarme per iniziare le ricerche del 48enne di cui si erano ormai perse le tracce da diverse ore.

A questo punto sono subito state inviate le squadre dei vigili del fuoco di Vigevano e Mortara per iniziare le ricerche del disperso. Da Milano invece sono arrivate le squadre Sar dei pompieri, del soccorso acquatico, che hanno subito iniziato a monitorare il fiume. Inoltre nella zona è stato istituito un posto di comando avanzato, gestito dall'Unità di Crisi Locale a Lanca Ayala. Le operazioni di ricerca sono state interrotte nella serata di ieri per poi riprendere questa mattina con l'elicottero dei vigili del fuoco e i sommozzatori. Intanto si indaga per ricostruire cosa sia accaduto e cosa abbia causato l'improvviso capovolgimento della barca. In questo senso sarà fondamentale la testimonianza del 38enne tratto in salvo.