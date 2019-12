in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Rezzato, nella provincia di Brescia: al passaggio a livello, un treno si è scontrato con un'automobile. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine: fortunatamente, non si registrano feriti. L'automobile era guidata da un ragazzo di 22 anni di origine moldava: sotto choc lui e il conducente del treno, che come detto, per fortuna, non hanno riportato ferite. Per consentire l'intervento dei soccorritori del 118 e della Polizia di Stato, la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia è stata sospesa, causando notevoli disagi.

Un altro grave incidente stradale si è verificato, ieri, invece nella provincia di Bergamo, precisamente a Villa al Serio. Qui, sulla Strada Provinciale 35, due automobili e un camion che trasportava pecore si sono scontrate. La situazione è apparsa subito molto grave: sul posto sono intervenute 5 ambulanze. Ad avere la peggio sono stati due fratellini di 5 e 7 anni, trasportati d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e all'ospedale Civile di Brescia: le loro condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.