in foto: Foto di repertorio

Sei persone sono rimaste ferite, tra cui due fratellini di 5 e 7 anni in gravi condizioni, nello scontro tra due auto e un camion che trasportava pecore sulla strada provinciale 35 della Valle Seriana all'altezza di Villa di Serio.

Scontro tra due auto e un camion che trasportava pecore

Il violento incidente è avvenuto attorno alle 16.15 di oggi, venerdì 27 dicembre. La situazione è apparsa subito molto grave, soprattutto quella relativa alle condizioni dei due bambini. Sul posto sono state inviate cinque ambulanze e un mezzo dell'elisoccorso di Brescia. I bimbi sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo e al Civile pediatrico di Brescia, mentre le altre persone coinvolte sono stata portate in codice giallo o verde al Papa Giovanni XXIII e al Gavazzeni di Bergamo. Sono sopratutto le condizioni dei piccoli a destare preoccupazione.

Sei feriti, gravi due bambini di 7 e 5 anni

Sulla dinamica dello scontro indagano i carabinieri di Bergamo e la polizia stradale. Presenti anche i Vigili del fuoco. Lo scontro tra il camion carico di animali ha provocato il coinvolgimento di altri veicoli in transito. Il traffico è rimasto bloccato per ore e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi del caso che potranno chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dei conducenti del mezzo pesante, che trasportava un'ottantina di ovini, e delle auto: una Dacia su cui viaggiava la famiglia con i due bambini e una Hyundai .