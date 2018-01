in foto: Attilio Fontana, ex sindaco di Varese

Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, sarebbe "assolutamente" adatto a fare il presidente della Lombardia al posto di Roberto Maroni. L'ulteriore conferma su uno dei nomi che circolano come candidato a Palazzo Lombardia nel caso in cui l'attuale governatore confermasse la propria indisponibilità, arriva dal segretario della Lega Matteo Salvini. Ai microfoni della trasmissione radiofonica "6 su Radio 1" il leader del Carroccio ha confermato che quella dell'ex primo cittadino di Varese "è un'ipotesi": "Si tratta di proseguire il buon lavoro di questi venti anni – ha detto Salvini – Quindi le scelte personali sono scelte personali. Le rispetto, ci mancherebbe altro ma il nostro dovere è garantire a 10 milioni di lombardi quello che abbiamo garantito in termini di tassazione più bassa". Il segretario della Lega ha detto di essere dispiaciuto di fronte all'eventuale rinuncia al secondo mandato da parte di Maroni: "Se uno lavora bene cinque anni l'auspicio che possa lavorare bene per altri cinque c'è, ma quando ci sono in ballo scelte personali, private – ha aggiunto – penso la politica abbia il dovere di fare un passo indietro".

Oggi si conosceranno le intenzioni di Maroni.

In realtà, non è ancora chiaro quali siano le motivazioni alla base della possibile rinuncia di Maroni a correre per un secondo mandato da governatore della Lombardia. Il comunicato congiunto dopo il vertice dei leader di centrodestra ad Arcore, che ha aperto il "caso" sulle regionali lombarde, ha parlato di motivi personali. Ma da più parti si rincorrono voci diverse: da quelle che parlano di un possibile posto dal presidente del Consiglio di Maroni a quelle che ipotizzano una sorta di "prova di forza" dell'attuale governatore con le altre forze di centrodestra, prima di sciogliere i dubbi sulla sua ricandidatura. Al momento, però, sono tutte indiscrezioni: in mattinata, nel corso della conferenza stampa post giunta a Palazzo Lombardia, il governatore renderà note le sue intenzioni.