Era diventato il terrore delle escort. Un uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato centro della questura di Milano con le accuse di violenza sessuale aggravata e rapina. Le sue vittime erano appunto donne che esercitavano la professione di escort in diverse città italiane. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, l'uomo era un criminale seriale: contattava le donne, prendeva appuntamenti con loro e poi le rapinava e le stuprava. L'inchiesta che lo ha portato in carcere è stata coordinata dalla procura di Milano: a emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. Non è al momento nota l'identità dell'arrestato: si tratta comunque di un cittadino italiano. Non si conosce con precisione nemmeno il numero delle sue vittime, che adesso potranno finalmente ottenere giustizia per quanto accaduto loro.

Allarme violenze in città: ancora a piede libero lo stupratore dell'anziana.

Negli ultimi mesi dello scorso anno a Milano si sono registrati diversi episodi di violenza nei confronti di donne e anche di bambine. Molti di questi casi sono stati risolti dalle forze dell'ordine, che hanno assicurato alla giustizia, tra gli altri, il finto tassista che ha stuprato una turista canadese e i due autori delle violenze ai danni di due minorenni, una bimba di soli sei anni e una ragazzina di 13. Resta invece ancora a piede libero l'autore della violenza sessuale avvenuta a fine agosto al Parco Nord di Milano: la vittima è un'anziana di 81 anni, trascinata tra i cespugli e violentata da un malvivente che resta ancora senza identità a cinque mesi dall'episodio.