Un minuto di terrore. Tanto è durata la rapina avvenuta sabato mattina nel parcheggio dell'Eurospin di Cologno Monzese, in provincia di Milano. Un'azione fulminea compiuta da tre rapinatori armati di kalashnikov e pistole. Le immagini di una telecamera di sorveglianza installata nel parcheggio del discount hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica della rapina in tutta la sua pericolosità. I malviventi sono entrati in azione attorno alle 7.30 di sabato 5 gennaio all'Europsin di via Lombardia a Cologno. Un furgone portavalori della Mondialpol con a bordo tre guardie giurate si era recato nel supermercato per ritirare l'incasso dalla cassa continua e portarlo in banca. I malviventi lo hanno probabilmente seguito nel suo giro: quando due vigilantes sono scesi a prendere i soldi sono entrati in azione.

Uno dei vigilantes ha sparato dei colpi in aria

I tre hanno minacciato le guardie giurate con le armi: una è fuggita dopo aver buttato per terra un sacco con del denaro. Il collega si è invece inginocchiato arrendendosi ai rapinatori. La terza guardia, quella rimasta alla guida del furgone blindato, non si è invece arresa neanche quando uno dei malviventi, come si può notare dalle immagini, l'ha minacciata cercando di rompere il vetro col kalashnikov. Il vigilante ha anzi sparato in aria tre colpi di pistola e si è poi allontanato a bordo del furgone. La sua reazione ha indotto i rapinatori a dileguarsi, non prima però di aver arraffato un sacco contenente circa 20mila euro. I malviventi hanno quindi liberato la guardia giurata che avevano circondato e minacciato con le armi spianate e sono fuggiti: sono ricercati dai carabinieri ma al momento dei tre non c'è nessuna traccia. I rapinatori sembrano aver pianificato con cura il colpo: probabilmente sapendo della presenza di telecamere hanno agito con i volti coperti da passamontagna.