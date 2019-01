in foto: Foto di repertorio

Armati di kalashnikov e pistole, tre malviventi hanno rapinato un portavalori che si trovava davanti all'entrata di un discount Eurospin in via Lombardia a Cologno Monzese, provincia di Milano. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 e 30 di oggi, sabato 5 gennaio 2019. Stando a quanto si apprende, una delle guardie giurate che presidiavano il furgone ha esploso tre colpi di pistola in aria, ha messo in fuga i tre rapinatori, ma non è riuscito a evitare che il colpo venisse messo a segno. I ladri sono poi riusciti a scappare a piedi rifugiandosi in un boschetto.

Le guardie giurate avevano appena prelevato il denaro dalla cassa continua, quando i rapinatori si sono palesati e hanno preso il bottino. Una delle guardie a bordo del furgoncino ha esploso tre colpi di pistola in aria, che ha fatto allontanare i tre ladri, ma ormai il colpo era già stato messo a segno. Nessuno è rimasto ferito. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I militari sono sulle tracce dei tre malviventi, che però, almeno fino ad ora, non sono stati ancora ritrovati.

Bottino tra i 15 e i 20mila euro, presa una pistola a una guardia

I malviventi sono riusciti a rubare un sacco che conteneva tra i 15 e i 20mila euro. Nel corso della rapina, i tre ricercati hanno sottratto la pistola a una delle tre guardie giurate che si trovavano a bordo del furgone.