in foto: (Immagine di repertorio)

Un incidente o un suicidio? Sarà l'autopsia, che ancora non è stata fissata, ad aiutare gli inquirenti a fare luce sulla tragedia avvenuta ieri pomeriggio a Voghera, in provincia di Pavia. Una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa, un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Bellini. Il volo di una decina di metri non ha lasciato scampo all'adolescente, morta all'ospedale nonostante i disperati tentativi di rianimarla da parte di medici e infermieri. Ciò che è chiaro al momento è che la ragazza, di origini ucraine, era da sola in casa: non c'era alcun famigliare così come sembra esclusa la presenza di altre persone. Non c'erano segni di scasso sulla porta né tracce di colluttazione in casa. La pista del suicidio è una delle due più probabili al vaglio degli inquirenti: eppure nessuno scritto è stato trovato nell'abitazione: né una lettera, né un messaggio a cui la dodicenne avrebbe potuto affidare le ragioni di un gesto inspiegabile, ma purtroppo non raro tra gli adolescenti.

La morte della ragazzina resta senza un perché

Tra le ipotesi resta anche quella di un tragico incidente: la giovanissima, che frequentava con profitto una scuola media della città, potrebbe essersi sporta troppo dal balcone, forse perché aspettava qualcuno. Il balcone da cui è precipitata affaccia infatti sulla strada: ed è qui che la ragazzina è caduta attorno alle 14 di ieri, con un rumore che ha attirato l'attenzione di un condomino che si trovava poco oltre l'ingresso del palazzo. Poi la chiamata al 112 e il disperato tentativo di salvare la ragazzina, la cui morte per ora resta senza un perché.