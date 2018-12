Tragedia nel pavese, dove una dodicenne è morta dopo essere caduta da un balcone. Fatali le ferite riportate dalla piccola, che al momento della tragedia si trovava da sola in casa. E' accaduto a Voghera, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di oggi, domenica 30 dicembre. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Stando a quanto ricostruito finora, la dodicenne, di nazionalità romena, si trovava da sola nell'abitazione in cui viveva, all'interno di un condominio di via Bellini, a Voghera. Per motivi ancora da precisare, la giovane è improvvisamente precipita dal balcone, schiantandosi al suolo dopo un volo di circa dieci metri. Immediato l'arrivo dei soccorsi, ma per la piccola non c'è stato niente da fare: la dodicenne è stata portata d'urgenza al pronto soccorso ma è deceduta per le ferite subite nell'impatto con l'asfalto, tra cui quelle subite al capo che probabilmente le sono state fatali. I carabinieri di Voghera sono ora al lavoro per accertare l'esatta dinamica della tragedia e chiarire se ci sono state responsabilità da parte di terzi. Al momento le piste più gettonate restano quella della tragedia o del suicidio volontario. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul colpo della giovane per cercare di dare ulteriori risposte a questa tragedia.