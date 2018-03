È stato fermato nella notte il presunto responsabile della violenza sessuale e della rapina avvenuta ieri a Milano in zona Ripamonti, ai danni di una giovane coppia di fidanzati. Si tratta di un cittadino di nazionalità colombiana di 25 anni. Lo hanno comunicato i carabinieri del comando provinciale di via Moscova a Milano, che nelle prossime ore terranno una conferenza stampa con il procuratore aggiunto della Repubblica Maria Letizia Mannella e il sostituto procuratore Luca Gaglio in cui saranno divulgati i dettagli del fermo e ulteriori informazioni sul presunto responsabile della rapina conclusasi con un pestaggio e uno stupro.

Il grave episodio è avvenuto lunedì poco prima di mezzanotte

Il grave episodio di cui è ritenuto responsabile il 25enne colombiano è avvenuto poco prima della mezzanotte di lunedì 12 marzo in via Peressutti, strada senza uscita che si trova vicino a via Chopin, alla periferia sud di Milano. Il 25enne, secondo quanto hanno raccontato le sue due vittime, si sarebbe avvicinato a una giovane coppia di fidanzati e li avrebbe rapinati di soldi, portafogli e telefoni. Poi avrebbe picchiato il ragazzo, uno studente universitario di 22 anni e avrebbe stuprato la sua fidanzata, una giovane di 19 anni. Infine il 25enne si sarebbe allontanato a bordo della Fiat Punto dei due giovani. Subito dopo l'episodio la ragazza era stata portata alla clinica Mangiagalli, dove è stata medicata. Nella stessa zona nel giugno del 2005 un'altra coppia di fidanzati aveva subito una rapina poi conclusasi con lo stupro della ragazza. I responsabili di quell'aggressione, cinque giovani di nazionalità romena, erano stati individuati e arrestati in poche ore dalla polizia.