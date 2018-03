Notte di violenza a Milano in zona Ripamonti. Una giovane coppia – uno studente di 22 anni e la sua fidanzata di 19 anni – è stata aggredita da un uomo armato, descritto come un sudamericano. L'aggressore li ha prima rapinati, minacciandoli con l'arma: poi, prima di andarsene a bordo dell'auto della coppia, ha picchiato il ragazzo e ha stuprato la giovane. Il grave episodio, riportato dal quotidiano "La Repubblica", è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, ma è stato reso noto soltanto oggi. Teatro della violenza via Chopin, alla periferia sud di Milano: nella stessa zona nel giugno del 2005 un'altra coppia di fidanzati aveva subito una rapina poi conclusasi con lo stupro della ragazza. I responsabili di quell'aggressione, cinque giovani di nazionalità romena, erano stati individuati e arrestati in poche ore dalla polizia.

Indagano i carabinieri: la ragazza è stata medicata alla Mangiagalli

Sull'episodio avvenuto lunedì notte, attorno alle 23, indagano invece i carabinieri della compagnia Monforte. Le indagini al momento si basano sul racconto delle due vittime, ancora sotto choc. I due hanno riferito che il loro aggressore, probabilmente sudamericano, li ha minacciati con un'arma, anche se non è ancora chiaro se fosse una pistola o un coltello. Il malvivente, dopo averli rapinati di soldi, portafogli e telefoni, aver picchiato il 22enne e aver stuprato la ragazza 19enne, si è poi allontanato a bordo della Fiat Punto dei due giovani. Una volta che i due ragazzi sono riusciti ad avvertire i soccorsi la 19enne è stata poi portata alla clinica Mangiagalli, dove è stata medicata.