in foto: I lavori di posa del nuovo cavalcavia di Annone Brianza sulla Ss 36 (Foto: Massimo Sertori)

Proseguono, anche se con qualche contrattempo, i lavori di posa del nuovo ponte di Annone Brianza sulla superstrada 36 Milano-Lecco. Si tratta del viadotto che il 28 ottobre del 2016 crollò, schiacciando un'auto che stava transitando in quel momento e causando la morte del conducente, il 68enne Claudio Bertini. Per quella vicenda sei persone lo scorso gennaio hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini: gli indagati sono due ingegneri del Settore viabilità della provincia di Lecco, il capo-compartimento dell'Anas, due dirigenti del settore pianificazione territoriale della provincia di Bergamo e un professionista che si era occupato della manutenzione.

Un problema ha rallentato le operazioni

Da lunedì sera sono in corso le ultime operazioni per posizionare il nuovo cavalcavia al posto di quello crollato. I lavori hanno comportato la chiusura di un tratto della superstrada (all'altezza del chilometro 41,2) a partire dalle 21 di lunedì, causando grossi disagi a tutti gli automobilisti che quotidianamente percorrono la strada statale 36, arteria molto trafficata. Le operazioni di posa avrebbero dovuto concludersi a mezzogiorno di oggi, mercoledì 29 maggio: alcuni problemi a una delle tre gru utilizzate per spostare il ponte, tuttavia, hanno comportato un ritardo di qualche ora. Al momento, però, non dovrebbe slittare la riapertura della strada statale, fissata dall'Anas alle 6 di domani, giovedì 30 maggio. A seguire i lavori, informando sulla loro prosecuzione e sull'orario di riapertura della superstrada, c'è anche l'assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni della Lombardia, Massimo Sertori.

Com'è il nuovo cavalcavia di Annone Brianza

Il nuovo cavalcavia di Annone Brianza, nel Lecchese, è una struttura a campata unica realizzata in acciaio ad alta resistenza con soletta in calcestruzzo armato, che si poggia sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio: è lungo 44 metri e pesa circa 250 tonnellate. Il valore complessivo dei lavori è di due milioni di euro: dopo che sarà posizionata la struttura in acciaio ci vorrà circa un mese per realizzare la sede stradale, le piste ciclabili, i guard rail e l'impianto di illuminazione. Una volta ultimati i lavori si procederà col collaudo.