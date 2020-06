Scatta una nuova allerta meteo di livello arancione per il Comune di Milano a causa delle intense piogge che stanno cadendo sul territorio di competenza del capoluogo lombardo. L'attenzione è principalmente rivolta verso i fiumi Lambro e Seveso, a costante rischio esondazione quando le precipitazioni aumentano. Come comunicato dal Comune milanese, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso l'avviso di criticità di livello arancione nelle ultime ore per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno, e quella di domani. Per questo motivo il Centro Operativo Comunale monitorerà i livelli idrometrici di Seveso e Lambro allertando le squadre di polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici per contenere l'eventuale emergenza.

Le previsioni meteo di Milano di oggi, lunedì 8 giugno, e domani

Le previsioni meteo per la settimana che va da oggi, lunedì 8 giugno, a domenica 14, non sono infatti rassicuranti. L'estate rimanda il suo arrivo almeno di 6 giorni, considerando per la giornata odierna sono attesi rovesci e temporali a partire dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata. Ciò comporterà un abbassamento delle temperature minime che si stabilizzeranno intorno ai 15 gradi, contro i 16 di ieri, mentre le massime toccheranno i 24 gradi nel corso del pomeriggio grazie a tenui schiarite. La giornata di domani, martedì 9 giugno, inizierà con un cielo prevalentemente nuvoloso che minaccerà precipitazioni lungo tutte le 24 ore successive. Solo in serata, e solo in alcune aree orientali, le nuvole potrebbero lasciare spazio ad un cielo stellato.