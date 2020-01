Le previsioni meteo di Milano per l'ultima settimana di gennaio sono caratterizzate dalla totale assenza di precipitazioni con il cielo sereno o a tratti coperto. A partire da oggi, lunedì 27 gennaio, sino a venerdì 31 (ma non è escluso il weekend), il capoluogo lombardo vivrà un primo assaggio di primavera con un lieve innalzamento delle temperature. L'ingresso in febbraio sarà quindi tutt'altro che invernale.

Previsioni meteo per lunedì 27 gennaio

La nebbia di stamattina, lunedì 27 gennaio, ha già lasciato spazio ai raggi del sole che faticano a scaldare, mentre il cielo azzurro sarà una garanzia sino a quando la stella non calerà in favore della luna. Non sono escluse, comunque, ulteriori nebbie in serata, specialmente qualora la temperatura dovesse abbassarsi e il livello di umidità alzarsi. Sono totalmente escluse precipitazioni.

Previsioni meteo per martedì 28 gennaio

Anche martedì 28 gennaio il sole bacerà Milano, anche se inizialmente dovrà sgomitare con le nuvole per farsi spazio per poi mantenere inalterata la sua presenza lungo tutta la giornata. La mancata uscita del sole in mattinata favorirà quindi un leggero abbassamento delle temperature. Non sono escluse del tutto nebbie serali.

Previsioni meteo fino al weekend: il sole apre la strada allo smog

Il resto della settimana sarà caratterizzato da una presenza costante del sole in cieli pienamente sereni, con la totale assenza di precipitazioni, che – però – causerà non pochi problemi ai livelli di smog di Milano. Già con oggi, siamo al quinto giorno consecutivo in cui nel capoluogo lombardo i livelli di pm10 superano i 50mg per metro quadrato, e un nuovo blocco del traffico – dopo quello di inizio anno – è sempre più probabile. I veicoli a subire le restrizione, come sempre, dovrebbero essere ancora una volta i diesel dagli euro 0 agli euro 4.