in foto: Foto di repertorio

Le centraline in città hanno rilevato ieri concentrazioni di polveri sottili, Pm10, superiori al valore limite nelle stazioni urbane e della provincia per il sesto giorno consecutivo. Per questo da oggi, venerdì 3 gennaio 2020, saranno attive a Milano e in molti comuni della provincia le misure di I livello per contrastare l'inquinamento dell'aria. Fino a stasera, tra l'altro, sono previste condizioni di marcata inversione termica e assenza di precipitazioni, cioè condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Tra sabato e domenica, fortunatamente, arriveranno correnti settentrionali forti che, seppure inizialmente ancora favorevoli all'accumulo, in seguito saranno buone e favorevoli alla dispersione degli agenti inquinanti.

Le misure temporanee di primo livello riguardano non solo il traffico, ma anche il riscaldamento nelle case (limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore ‪alle 3 stelle, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni) e e l'agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici, divieto assoluto di combustioni all'aperto). Per quanto riguarda la circolazione veicolare, sono previste limitazioni per i veicoli diesel fino a euro 4 e benzina euro 0 in città e obbligo spegnimento motori in sosta. Le misure temporanee riguardano i comuni con più di 30mila abitanti e quelli aderenti su base volontaria nelle sei province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo e Como.

Tutte le informazioni sui veicoli che non potranno circolare

I veicoli con motore diesel, dagli euro 0 agli euro 4, non potranno circolare tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 8.30 alle 18.30. I diesel euro 0, 1, 2 e 3, dei privati, non potranno circolare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, e dalle 8.30 alle 18.30 nei sabati e nei giorni festivi. Per i vecioli commerciali il blocco vale solo dalle 8.30 alle 12.30. I veicoli benzina euro 0 non potranno camminare dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì.