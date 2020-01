Niente pioggia, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso e tanto freddo. Sono queste le informazioni salienti per quanto riguarda le previsioni meteo per l'Epifania a Milano. L'andamento del meteo rispecchia quello degli ultimi giorni: sono buone notizie per chi è in vacanza o per tutti i milanesi che sono tornati nel capoluogo lombardo, anche se c'è il rovescio della medaglia. L'assenza di pioggia, infatti, favorisce la concentrazione di inquinanti nell'aria: e difatti i valori di Pm10 nell'atmosfera, già sopra i livelli di guardia (50 microgrammi per metro cubo) negli scorsi giorni anche a causa dei botti di Capodanno, non accennano a diminuire, con la conseguenza che, almeno a Milano, resteranno in vigore le limitazioni di primo livello contro l'inquinamento (qui i dettagli).

Previsioni meteo Milano domenica 5 gennaio

Se si guarda meramente al meteo, le giornate del "Ponte" dell'Epifania saranno gradevoli, anche se fredde. Domenica 5 gennaio le temperature saranno comprese tra gli zero gradi di minima e i nove gradi di massima. Il cielo, dopo una mattinata all'insegna di una nuvolosità sparsa, ma comunque poco marcata, si libererà a partire dal primo pomeriggio lasciando spazio al sole.

Previsioni meteo per l'Epifania a Milano

Lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, la giornata non si discosterà molto da quella precedente. Il cielo continuerà ad essere sereno o poco nuvoloso, con possibilità di foschia e di un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Saranno più rigide le temperature: le minime scenderanno sottozero e si abbasseranno, attestandosi sui sei gradi, anche i valori massimi.

Previsioni meteo Milano: la tendenza per la settimana

Per i giorni successivi all'Epifania, al momento, la tendenza è quella che ha caratterizzato l'inizio del 2020 a Milano. Niente precipitazioni (con le possibili conseguenze per quanto riguarda lo smog), cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità più marcata nella giornata di martedì 7 gennaio e giornate invece più soleggiate per il resto della settimana.