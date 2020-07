in foto: (Foto: Fanpage.it)

Un invito "a supervisionare le indagini in corso sull'epidemia di coronavirus in Italia", e soprattutto in Lombardia, in quanto "sembrano esserci segni di indicibili crimini contro l'umanità". È quello che il Comitato Noi denunceremo – verità e giustizia per le vittime di Covid-19″, formato da parenti di persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus nella Bergamasca e non solo, ha rivolto alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ed al presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo Ròbert Ragnar Spanò attraverso una lettera anticipata negli scorsi giorni, e il cui contenuto integrale potete leggere più sotto.

Nella lunga missiva i parenti delle vittime, che questa mattina si sono ritrovati davanti al tribunale di Bergamo per presentare altre denunce sulle morti dei loro cari in quello che viene definito il secondo "Denuncia day", hanno ricostruito quanto avvenuto in Lombardia nei mesi più tragici della pandemia. Dalla mancata istituzione della zona rossa – una decisione che secondo il comitato potrebbe essere stata "intenzionale: una decisione deliberata di sacrificare vite umane, decine di migliaia di vite, per evitare le ripercussioni politiche derivanti dalla messa in sicurezza di tre città economicamente produttive del Nord Italia" – a quanto avvenuto all'interno delle Rsa lombarde, con la famosa delibera dell'8 marzo di Regione Lombardia che consentiva il trasferimento di pazienti Covid a bassa intensità nelle case di cura che soddisfacessero determinate condizioni. E ancora i medici di base lasciati a lungo senza dispositivi di protezione individuali e così esposti al virus.

Stiamo assistendo a un rimpallo delle responsabilità

"Il rimpallo delle responsabilità a cui stiamo assistendo ci fa comprendere come sia ragionevole pensare che possano sussistere prove di illeciti per i quali nessuno vuole essere ritenuto responsabile", scrive il comitato. Da qui la richiesta a Commissione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo: "Vi sollecitiamo a supervisionare le indagini in corso sull'epidemia di coronavirus in Italia, con un occhio vigile sulle potenziali violazioni di alcuni articoli inclusi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Tra gli articoli che potrebbero essere stati violati: "il diritto alla vita di migliaia di membri delle nostre comunità (art. 2); il diritto all'integrità fisica e psicologica dei nostri anziani (art. 3); insieme al diritto alla loro dignità umana (art. 1)".

Il testo integrale della lettera