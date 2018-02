in foto: Tramonto con smog a Milano (LaPresse)

È un balletto che i milanesi ormai conoscono bene: la concentrazione delle polveri sottili (Pm10) nell'aria sale e scende, a seconda delle bizzarrie del meteo, in assenza di politiche ambientali davvero incisive. E in questi giorni, il vento gelido che sta soffiando dalla Siberia se non altro ha avuto il merito di far tornare i livelli delle polveri sotto il limite di 50 microgrammi per metro cubo, quello considerato la soglia di rischio dall'Unione europea. Come registrato dalle centraline dell'Arpa (agenzia per la protezione ambientale) nell’area urbana e metropolitana di Milano il 19, 20 e 21 febbraio, il Pm10 si è attestato rispettivamente su 24.2 microgrammi, 46.7 microgrammi e, ieri, su 43.6 microgrammi. Per questo motivo, come previsto dal Protocollo aria della Regione Lombardia, a partire da domani, venerdì 23 febbraio, sono revocate le misure di contenimento delle emissioni, ossia tutti i divieti e le restrizioni che erano scattate da martedì 20 febbraio.

Quali sono i divieti revocati.

Le misure di primo livello, che saranno revocate a partire da domani, prevedono il blocco dei veicoli più inquinanti. Da domani dunque via libera nuovamente alla circolazione dei veicoli per trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe Euro 4 compresa, per i quali la circolazione era interdetta tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 18.30. Via libera anche per i veicoli per trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe Euro 3 inclusa, per i quali il divieto riguardava sempre tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12.30. Si potranno tornare ad accendere falò, barbecue, fuochi d'artificio, sistemi di riscaldamento a legna e stufe di classe energetica inferiore alle 3 stelle, mentre i condomini e le abitazioni non dovranno più rispettare la temperatura massima di 19 gradi prevista per gli impianti di riscaldamento.