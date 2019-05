in foto: La stazione di Pieve Emanuele (Immagine di repertorio)

Tragedia a Pieve Emanuele, vicino Milano. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione ferroviaria, in via Roma. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 15. Non è ancora chiara la dinamica né l'identità della vittima: non si sa se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario, e dunque di un suicidio. Sul posto, oltre a due ambulanze del 118 il cui intervento si è però rivelato inutile, sono giunti anche i carabinieri, il magistrato di turno e i vigili del fuoco. Spetterà adesso all'autorità giudiziaria, sulla base dei rilievi effettuati, stabilire cosa sia successo esattamente.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare: quando i soccorritori lo hanno raggiunto, dopo essere stato travolto da un treno regionale partito da Milano con destinazione Finale Ligure, l'uomo era già morto. La tragedia è avvenuta nello stesso posto in cui lo scorso 3 aprile erano morti due operai, impegnati nella realizzazione di un muro divisorio tra i binari e un terreno agricolo adiacente. Lavori che servono a impedire una brutta abitudine da parte di molti pendolari del passante ferroviario (a Pieve Emanuele ferma la linea S13), cioè quella di attraversare i binari per risparmiare tempo. Le indagini sulla tragedia di questo pomeriggio serviranno a chiarire se possa essere stata proprio un'imprudenza di questo tipo la causa della morte dell'uomo.

Linea Milano-Alessandria interrotta per due ore: pesanti disagi

L'incidente mortale ha avuto, come prevedibile, pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. In una nota Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha reso noto che la circolazione tra Certosa di Pavia e Locate Triulzi, sulla linea Milano-Alessandria, è rimasta sospesa per circa due ore a partire dalle 14.50. I treni hanno ripreso a circolare a partire dalle 17. Pesanti i disagi per i passeggeri: "I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 180 minuti, mentre dieci regionali sono stati cancellati, 16 regionali e tre treni a lunga percorrenza sono stati limitati nel percorso".