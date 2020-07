Tutto il paese di Pian Camuno, comune della Val Camonica in provincia di Brescia, può tirare un sospiro di sollievo. È stata infatti ritrovata sana e salva Gloria Maffolini, la donna di 61 anni scomparsa dalla sera di giovedì 2 luglio, dopo essere uscita a fare una passeggiata tra i boschi. Gloria, infermiera in pensione, è stata ritrovata nel pomeriggio di lunedì in località Pesegata a Darfo Boario Terme, lontana dalla sua abitazione. Era comprensibilmente in stato confusionale, dopo aver vagato per giorni, ma le sue condizioni di salute sono buone.

La donna trovata alla fine della quarta giornata di ricerche

Non si sa ancora con precisione cosa sia successo. Lo scorso giovedì Gloria, come d'abitudine, era uscita di casa per fare una passeggiata quando è stata sorpresa da un violento temporale. Forse proprio a causa del nubifragio la donna ha perso l'orientamento e ha iniziato a vagare in cerca della strada di casa. Le ricerche erano scattate venerdì mattina, dopo la denuncia di scomparsa da parte della famiglia, e hanno visto coinvolte fino a 50 persone in contemporanea, tra vigili del fuoco, carabinieri e volontari del Soccorso alpino e della Protezione civile. Una traccia era stata fiutata dai cani molecolari nei pressi del fiume Oglio, non lontano da dove poi effettivamente Gloria è stata ritrovata, quasi al termine della quarta giornata di ricerche. I famigliari della donna, che avevano diffuso degli appelli anche sui social network, dopo la bella notizia hanno voluto ringraziare "infinitamente tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di ricerca ed hanno aiutato in qualsiasi modo". Adesso la loro Gloria è finalmente a casa.