Giorni di angoscia a Pian Camuno, in provincia di Brescia, per i famigliari e gli amici di Gloria Maffolini. La donna, infermiera in pensione di 61 anni, è scomparsa dalla sera di giovedì 2 luglio e da allora non si hanno più sue notizie. Gloria era uscita per fare una passeggiata, come faceva di solito, ma poco dopo essere uscita di casa si è scatenata una tempesta. Circostanza che preoccupa, non poco, i suoi famigliari, che temono che alla loro congiunta possa essere successo un incidente. La donna era uscita di casa con indosso una felpa e senza le medicine di cui ha bisogno: soffrirebbe infatti di problemi di salute, ma ormai da più di tre giorni non prende i farmaci che le servono.

Fiutata una traccia che porta al fiume Oglio

La famiglia della donna, che abita a Pian Camuno, ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Artogne venerdì mattina. Da allora sono partite le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco presso il punto di comando avanzato allestito nei pressi del municipio del paesino. Alle ricerche partecipano anche il Soccorso alpino, la Protezione civile, i carabinieri e dipendenti del Comune, ma ad oggi purtroppo non si sono avuti risultati significativi. L'unica traccia fiutata ieri dai cani molecolari porta su un ponte vicino al fiume Oglio, zona che è stata battuta dai soccorritori anche con l'utilizzo di un elicottero. Le ricerche della donna sono riprese anche questa mattina. Intanto la famiglia ha diffuso appelli sui social network, nella speranza che qualcuno possa avere informazioni utili per ritrovare Gloria. "Se qualcuno l'avesse vista ci contatti al 349.3511863 oppure al 347.5036515 oppure i carabinieri della stazione di Artogne", hanno scritto i famigliari.