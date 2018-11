Un altro "asilo degli orrori" è stato scoperto dai carabinieri a Pero, alle porte di Milano. Un maestro di 64 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dei suoi piccoli alunni e si trova adesso ai domiciliari. Le indagini, durate circa un mese, hanno consentito di ricostruire 42 episodi violenti nei confronti dei bambini che frequentavano una scuola dell'infanzia del Comune di Pero. Si tratta di bimbi di età compresa tra i due e i cinque anni: le telecamere nascoste installate nell'asilo dai carabinieri hanno documentato gli episodi ai loro danni. Il maestro urlava contro i piccoli e li rimproverava in maniera molto severa. Spesso però andava anche oltre i rimproveri verbali e passava alla violenza fisica: i bambini venivano schiaffeggiati, strattonati e in alcuni casi anche presi a calci, come accadeva ad esempio in caso di litigi o di bambini che non ne volevano sapere di addormentarsi. L'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il maestro, un cittadino italiano, è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano ed eseguita questa mattina dai carabinieri della tenenza di Pero.

Pochi giorni fa l'approvazione di una legge regionale sulle telecamere negli asili

L'arresto del maestro arriva solo pochi giorni dopo l'approvazione, da parte del Consiglio regionale della Lombardia, di un progetto di legge che prevede agevolazioni per quegli asili che decideranno di dotarsi di telecamere a circuito chiuso proprio contro i maltrattamenti ai danni dei bambini. Il Pirellone ha approvato uno stanziamento di 600mila euro per quelli strutture – nidi e micronidi – che volontariamente decideranno di dotarsi di telecamere, le cui immagini poi potranno essere visionabili solo dall'autorità giudiziaria a seguito di denuncia.