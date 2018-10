in foto: Belen immortalata da Diva e Donna mentre si sporge dal tettuccio dell’auto: fermata dalla Locale di Milano

La Polizia Locale di Milano ha fermato l'auto con a bordo la showgirl argentina Belén Rodríguez, come testimonia una serie di foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Perché Belén è stata fermata dai ‘ghisa'? Presto detto: la donna era in transito su un Suv a Milano col fratello Jeremias e si sporgeva dal tettuccio del grosso autoveicolo a trazione integrale.

Il Codice della Strada in tal senso parla chiaro: gli occupanti del veicolo non debbono intralciare la visuale o essere di qualsiasi ostacolo per il conducente né rappresentare un pericolo per l'andamento del traffico veicolare. Esposrsi dal tettuccio dell'automobile può significare distrarre il conducente e causare una serie di pericoli che gli agenti hanno inteso evitare a priori.

Così, la paletta si è alzata, il Suv si è fermato e gli agenti hanno spiegato, niente affatto intimiditi dai vip, a showgirl e fratello, che forse era il caso di evitare questa modalità. Un check dei documenti di guida e di circolazione e poi via.