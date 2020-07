Il Comune di Milano ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di corso Sempione che prevede la creazione di piste ciclabili, l'aumento delle aeree verdi e l'eliminazione delle auto parcheggiate in sosta selvaggia che da sempre occupano buona parte delle aiuole. MM pubblicherà nei prossimi giorni la gara per affidare i lavori entro la fine del 2020 e aprire il cantiere a inizio 2021.

"La riqualificazione di corso Sempione è un intervento che la città chiede da tempo – ha sottolineato Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori pubblici – e ha un forte impatto non solo sul quartiere ma su tutta la città, essendo uno dei principali accessi a Milano. La strada oggi è fortemente squilibrata a favore della mobilità a motore ma soprattutto ha grossi problemi di sosta selvaggia e degrado. Ma non possiamo permettere che l'arteria versi ancora a lungo in questo stato e che per i cittadini sia impossibile godere delle aree verdi perché occupate dalla sosta irregolare, così abbiamo deciso di anticipare parte del progetto attraverso un intervento sul modello di ‘Strade Aperte' e lavoreremo subito sulla sosta, per la tutela del verde e sulla ciclabilità, completando l'itinerario ciclabile in direzione centro-nord che collegherà l'Arco della Pace, piazza Firenze, Cascina Merlata e il distretto Mind".

Entro la fine di settembre, spiega Palazzo Marino, saranno disegnati gli stalli per la sosta al posto di una corsia della strada per senso di marcia lungo il viale alberato e allo stesso tempo verranno messi provvisoriamente alcuni dissuasori per impedire l'accesso dei veicoli all'area verde, tutelando alberature e panchine per facilitare il mantenimento del decoro. Verrà anche definito il limite di velocità a 30 km/h nei controviali laterali completando così il lungo percorso ciclabile che dall'Arco della Pace, percorrendo i controviali di corso Sempione, quelli di piazza Firenze e viale Certosa, già posti a 30 km/h negli scorsi giorni, arriverà fino al Cimitero Monumentale e da qui, lungo la ciclabile esistente di via Gallarate, raggiungerà Cascina Merlata.

Il progetto di riqualificazione di corso Sempione era stato presentato nel 2019 ai cittadini e prevede lo sviluppo del verde e corsie dedicate alla ciclabilità e ai pedoni, più sicurezza agli incroci, eliminazione del degrado e della sosta selvaggia ma anche più spazi regolari per i residenti. La riqualificazione consentirà di ridisegnare gli spazi della sosta regolare destinata soprattutto ai residenti, che passeranno da circa 700 a 966 posti. L'investimento è di 4 milioni di euro provenienti dai fondi europei Pon Metro. L'affidamento dei lavori avverrà nel 2020, per aprire i cantieri all'inizio del 2021.