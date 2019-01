Era stato investito da un'auto in un parcheggio di Guanzate, in provincia di Como. E nonostante la gravità dei traumi riportati non aveva perso subito i sensi ed era riuscito a fornire alle forze dell'ordine informazioni utili per individuare il suo investitore, un pirata della strada che si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Poi l'uomo, il 67enne Mario Papaluca, pensionato, era purtroppo deceduto in ospedale a causa delle gravi lesioni. A distanza di giorni dall'incidente, avvenuto la mattina del 10 gennaio in viale Somaini, il responsabile dell'investimento mortale è stato individuato: si tratta di una donna, residente nello stesso paese comasco, che adesso è stata denunciata dai carabinieri e dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le ultime frasi del pensionato prima di morire

A indirizzare le forze dell'ordine verso il suo investitore era stato lo stesso pensionato: "Una donna a bordo di una Fiat Punto", era riuscito a dire prima che le sue condizioni precipitassero e che l'uomo morisse all'ospedale Sant'Anna. Sulla base di quelle informazioni i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'investitrice e a denunciarla. La donna si è difesa sostenendo di non essersi accorta del pedone e che per questo motivo ha proseguito la sua marcia come se nulla fosse accaduto. Una versione che dovrà adesso essere vagliata dai carabinieri: stando a quanto è stato accertato la vittima sarebbe stata travolta mentre la conducente della vettura stava effettuando una retromarcia nel parcheggio.