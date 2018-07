in foto: (Immagine di repertorio)

Un automobilista passa davanti a uno dei tanti autovelox fissi installati da diversi comuni in tutta Italia. Si ferma con l'auto poco dopo e si scaglia contro l'apparecchio, scuotendolo fino a distruggerlo. La scena è accaduta alcuni giorni fa a Pavia, in via Pavesi, ed è stata immortalata da una delle telecamere installate dal Comune. Grazie a quelle immagini il responsabile, un 34enne italiano residente nella zona, è stato individuato e denunciato dalla polizia locale, che è risalita alla sua identità dalla targa dell'auto. Adesso l'automobilista dovrà rispondere di danneggiamento. Non si sa cosa abbia scatenato la furia dell'uomo: probabile che in passato possa aver ricevuto diverse multe per eccesso di velocità rilevate da uno dei "Velok" installati dall'amministrazione comunale ormai da alcuni anni, e che quindi abbia deciso di "vendicarsi" in questa maniera. L'autovelox in funzione, tra l'altro, secondo quanto riporta il "Corriere della sera" non era neanche funzionante: all'interno non c'era la fotocamera per il rilevamento della velocità.

Non è la prima volta che gli autovelox fissi diventano bersaglio di "rappresaglie" da parte di automobilisti, che spesso li considerano solo uno strumento attraverso cui i comuni fanno cassa sulla pelle (e sulle tasche) dei conducenti di veicoli, come denunciato più volte anche dal Codacons. Era accaduto in passato nella stessa Pavia, dove alcuni apparecchi erano stati sradicati e gettati nel fiume Ticino. Ma anche a Milano si segnala un episodio di "insofferenza" rispetto a strumenti che, lo ricordiamo, servono a far rispettare i limiti di velocità e hanno tra i loro meriti quello di aver ridotto (almeno a Milano) il numero di incidenti stradali gravi. Nel luglio del 2014 era stato il leader della Lega (all'epoca si chiamava ancora Nord) Matteo Salvini a oscurare con un cartone uno degli autovelox fissi installati dalla giunta Pisapia lungo viale Fermi, non distante dalla sede del Carroccio in via Bellerio.