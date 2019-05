in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 maggio, sulla Tangenziale Ovest di Milano. Qui, un furgone, che stava percorrendo via Sandro Pertini, ha improvvisamente preso fuoco mentre stava passando sotto un cavalcavia. Il mezzo è stato immediatamente avviluppato dalle fiamme, dalle quali si è sprigionata una consistente colonna di fumo. Sul posto, con un'autobotte e un'autopompa, sono arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Milano, che si sono subito adoperati per estinguere il rogo, domato senza difficoltà, senza evitare tuttavia che il furgone venisse quasi completamente distrutto dall'incendio. Per fortuna, come rende noto Areu, l'Azienda regionale di emergenza urgenza, il rogo non ha fatto registrare feriti né intossicati.

Momenti di spavento, oggi, anche a Varese, all'imbocco dell'Autostrada A8 che collega la città lombarda al capoluogo. Qui, all'altezza di via Gasparotto, due automobili si sono scontrate: uno dei due veicoli, dopo l'impatto, si è ribaltato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso di Areu: nell'incidente sono rimasti feriti tre uomini, due 58enni e un 44enne. I feriti sono stati trasportati al più vicino ospedale e le loro condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni. Lo scontro tra le due auto ha creato notevoli disagi alla circolazione automobilistica, dal momento che il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso parecchio tempo per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.