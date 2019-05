Due auto si sono scontrate nel pomeriggio del 16 maggio a Varese sul tratto di ingresso nell'autostrada A8 Milano-Varese, all’altezza dell’uscita su via Gasparotto. Una delle due auto ha avuto la peggio e si è ribaltata, il conducente è rimasto intrappolato. Nello schianto, avvenuto poco dopo le 16.30, sono rimasti coinvolti tre uomini: due 58enni e un uomo di 44 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Areu con due ambulanze e un'automedica. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Vigili del fuoco di Varese, che hanno operato per estrarre il ferito dalla carcassa dell'auto, e la polizia stradale.

Traffico bloccato e code in uscita dalla città

In seguito all'incidente il traffico ha subito rallentamenti e disagi. Il Comune di Varese ha reso noto che è momentaneamente chiuso l’innesto dell’autostrada in uscita dalla città, sia da Largo Flaiano che dal ponte di via Gasparotto.

Ieri un altro incidente mortale sulla A8

Un incidente mortale è avvenuto nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio sull’Autostrada A8, tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord. Un suv si è scontrato contro un camion e poi si è ribaltato. Due dei ragazzi che si trovavano a bordo della vettura sono morti, mentre gli altri due sono rimasti feriti. Le vittime sono due ragazzi di 21 e 29 anni, Maykoll Calcinardi e Andrea Selis. Stavano andando all'aeroporto di Malpensa dove avrebbero dovuto prendere un aereo per raggiungere altri amici e partecipare a un addio al celibato. I due giovani sono morti sul colpo a causa dei traumi riportati nell'impatto. Le altre due persone che erano a bordo con loro, invece, hanno riportato ferite lievi. Illesi gli occupanti del furgone.