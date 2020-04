Messaggio di Pasquetta del sindaco di Milano Beppe Sala. Il tema è quello dei controlli in strada, a caccia dei "furbetti" che nonostante i divieti per via dell'emergenza Coronavirus, che in città continua ad avanzare, hanno deciso di uscire per andare a trascorrere il Lunedì dell'angelo lontano da casa. Il comandante della polizia locale Marco Ciacci, interpellato dal primo cittadino, ha chiarito comunque come la maggior parte della gente in giro sia in possesso delle necessarie certificazioni: "I controlli ci dimostrano che le persone che fermiamo sono quasi tutte in regola, chi non è in regola è circa il 5 per cento", ha detto Ciacci, che ha poi spiegato che per i controlli nella giornata odierna sono impiegate 70 pattuglie dei vigili oltre a droni per il controllo dall'alto, soprattutto dei parchi cittadini (dove l'ingresso è comunque vietato". Anche i dati della Prefettura, "relativi alle altre forze di Polizia, dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini che sono in giro per la città sono in giro per lavoro. Io vorrei che questo fosse chiaro", ha chiarito Sala.

I piccoli assembramenti in piazza o cortile sono un danno per tutti noi

Il sindaco Sala si è poi soffermato su un altro tema, che specie nei condomini, sta facendo discutere: gli assembramenti nei cortili. "Deve essere anche chiaro che i piccoli assembramenti in un angolo di una piazza, in un cortile condominiale, non sono consentiti ma soprattutto sono un danno per tutti noi – ha detto il sindaco nel consueto video messaggio su Facebook -. Quindi da questo punto di vista è ovvio che chi è in casa e rispetta le regole guarda con diffidenza e a volte anche con un po' di rabbia questi comportamenti". Da notare però come Sala si sia rivolto in particolar modo contro gli assembramenti, senza puntare il dito sui bambini che giocano in cortile, come aveva fatto ieri l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, suscitando anche qualche polemica. Nel messaggio finale il sindaco ha comunque invitato i milanesi a non abbandonare i comportamenti virtuosi: "Stiamo facendo un grande sforzo, enorme insieme e continuiamo in questa direzione".